السعودية اليوم / ضبط 1000 كرتون خضار وفواكه لباعة جائلين مخالفين بالجبيل



الدمام 21 رمضان 1440 هـ الموافق26 مايو 2019 م واس

ضبطت بلدية محافظة الجبيل 14 سيارة نقل, في حوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين، تنقل أكثر من 1000 كرتون من الفواكه والخضروات، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذها قسم الأمن والسلامة بالبلدية ضمن تحسين المشهد الحضري من خلال حملاتها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن قسم الأمن والسلامة بالبلدية قاموا بجولات ميدانية على الباعة المتجولين في شوارع المحافظة وأمام المساجد خلال الشهر الفضيل، حجزوا من خلالها على ١4 مركبة لباعة جائلين، ومصادرة الخضروات والفواكه التي يتم عرضها بطريقة مخالفة، وإزالة 32 مبسطا وموقعا عشوائيا لعدد من العمالة الجائلة الذين يمارسون بيع الكماليات والملابس والأدوات الكهربائية وبطريقة غير نظامية في مختلف شوارع المحافظة.

وبين المهندس الدويش، أن انتشار هذه الظاهرة تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة، وكذلك تفشي الأمراض نتيجة بيع الفواكه والخضار المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية المطلوبة، مشيرا إلى أن التعليمات والأنظمة واضحة، في تطبيق الإجراءات النظامية وايقاع الغرامات المالية بحق كل مخالف.

// انتهى//

16:25ت م

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