السعودية اليوم / مدير شرطة الحدود الشمالية يقلد ضابطين بشرطة بالمنطقة رتبتيهما الجديدتين



عرعر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

قلد مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري اليوم ، العقيد حمدان ظاهر العنزي، والعقيد متعب خلف الخميس ، رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيتهما إلى رتبة عقيد.

‏‎ وقدم اللواء المطيري التهنئة للمترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم .

من جهتهم عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

//انتهى//

16:25ت م

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