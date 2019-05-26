السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يقلد قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة رتبة عميد



سكاكا 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف،بمكتبه بالإمارة اليوم,قائد قوة أمن الطرق الخاصة في منطقة الجوف العميد بدر بن ساير الشمري, رتبته الجديد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وتمنى سمو نائب أمير منطقة الجوف للعميد الشمري مزيداً من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن .

من جهته عبّر العميد بدر بن ساير الشمري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، والتي تعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

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16:20ت م

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