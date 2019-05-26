السعودية اليوم / مدير مدرسة الجامع الجديد بألبانيا يثمن جهود المملكة في دعم تعليم القرآن الكريم



الرياض 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

ثمن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مدرسة الجامع الجديد في مدينة كومبينات بجمهورية ألبانيا، الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وبمتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في دعم وتهيئة كافة السبل لتعليم الناشئة القرآن الكريم في جمهورية ألبانيا.

‎وأثنى مدير المدرسة الشيخ شبتيم رحمان سراناي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،بدعم المدرسة ومتابعة أعمالها من خلال دعاة الوزارة المتواجدين في ألبانيا.

الجدير بالذكر أن الشؤون الإسلامية أطلقت عدداً من البرامج التي تنفذها في عدد من دول العالم؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ومن بينها دولة ألبانيا.

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16:13ت م

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