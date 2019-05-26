السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم



بريدة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع، يرافقه القيادات الصحية بالتجمع، الذين قدموا للسلام على سموه، ولعرض خطة وأهداف التجمع الصحي من خلال التعاقد مع شركة تطويرية تنفيذية, انطلاقاً من برامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بهم, مباركاً هذه الخطوة من الوزارة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه قيادتنا الرشيدة، لتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

وأكد سموه أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص, داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وأرائه السديدة بما يحقق التطلعات والأهداف المأمولة، وحرصه الدائم على أبناء المنطقة ولتسهيل واستمرارية حصول المواطنين على الخدمات الصحية المجانية.

وقال الدكتور الشايع : إن هذه الخطط والأهداف والاتفاق مع مثل هذه الشركات التي تأتي ضمن مبادرة التحول المؤسسي للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية ضمن رؤية المملكة 2030، ستكون عوناً لهم في التجمع الصحي في منطقة القصيم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات، ولتحسين الإنتاجية والأداء، وللارتقاء بالقطاع إلى أعلى المعايير الدولية, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة, وأن يبارك لهم ويكون الله في عونهم لتقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه الوطن المبارك.

// انتهى //

16:02ت م

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