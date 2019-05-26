

الدمام 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

اختتم معرض الليلة الرمضانية الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية تحت شعار "عطائنا في شهر الخير" أمس فعالياته في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام.

وأوضح وكيل أمانة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 40 اسرة منتجة في المنطقة الشرقية، مبيناً أن الأمانة تحرص على إقامة معرض الليلة الرمضانية وذلك لاستعراض الأسر المنتجة منتجاتهم التي تتضمن المأكولات الشعبية والحديثة والعطور والحرف اليدوية وصناعة الصابون الطبيعي ونقش الحنا والرسم على الوجه للأطفال وغيرها في شهر رمضان الكريم.

وأكد أن الأمانة تؤمن بأهمية دعم الأسر المنتجة وتشجعيهم لرفع المستوى الاقتصادي لهم وتحسين مواردهم وتحويلها الى أسر تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

// انتهى //

15:51ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معرض الليلة الرمضانية للأسر المنتجة يختتم فعاليته في الواجهة البحرية بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.