الجزائري عطال يتصدر ترتيب أفضل العرب في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس، الترتيب الخاص بأفضل اللاعبين العرب في النسخة lلأخيرة من الدوري الفرنسي، وفقا لتقييم موقع "هوسكورد" المختص بمتابعة الدوريات الكبرى في أوروبا وفي أمريكا.



ونجح الظهير الأيمن الجزائري في الحصول على معدل 7.47 من 10، متقدما على التونسيين وهبي الخزري (7.25 من 10) ونعيم السليتي (7.01 من 10) وإلياس السخيري (7.00)، بالإضافة للمغربي يونس عبد الحميد (6.97 من 10).



وفرض عطال نفسه واحدا من أبرز نجوم المسابقة، وهو ما جعله يحتل المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين وراء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) والإيفواري نيكولاس بيبي (ليل) والفرنسيين تاجي سافانييه (أولمبيك نيم) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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ورغم حداثة عهده بالدوري الفرنسي، نجح عطال في إثبات وجوده حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، وهو ما جعل منه أفضل هداف في فريقه إلى جانب آلان سانت ماكسيمان، مهاجم المنتخب الأوليمبي الفرنسي.



ويتواجد اللاعب الأسبق لأتلتيك بارادو الجزائري على رادار عدة أندية كبرى في أوروبا على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.



وبات عطال لاعبا مهما للغاية في منتخب الجزائر، حيث عول عليه جمال بلماضي بانتظام خلال المباريات الأخيرة لـ"محاربي الصحراء" في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

