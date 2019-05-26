2019-05-26

إيران في حالة ذعر بعد إعادة انتشار القوات الأمريكية بالخليج.. وهذا هو الدليل

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

رأت شبكة بلومبرغ الأمريكية، أن الجولات التي يخوضها الدبلوماسيون الإيرانيون تشير إلى حالة واضحة من الخوف، خاصة بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بقرار من دونالد ترامب، على رأسها إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج، وتجاوز الكونجرس في عمليات بيع الأسلحة للمملكة والإمارات.

ذعر في إيران:

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الدبلوماسية الإقليمية لطهران دخلت في دوامة كبيرة، حيث ألمح حسن روحاني إلى أنه يمكن إجراء استفتاء عام حول مصير الاتفاق النووي لعام 2015، والتي انهارت منذ انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي.

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وعندما سئل روحاني عما إذا كان سيطالب بقاعدة دستورية للتصويت، أجاب روحاني: “متى يجب استخدام هذه المادة أو ما إذا كان ينبغي استخدامها من قبل فهي مسألة أخرى”.

تغير الموقف الأمريكي:

وقالت الشبكة الأمريكية: إن هناك مخاوف في إيران بعد قيام الولايات المتحدة بعرض للقوة العسكرية في المنطقة، بما في ذلك إعلان أنها سترسل 1500 جندي إضافي وطائرة مقاتلة إلى المنطقة.

واستندت إدارة ترامب أيضًا إلى سلطة الطوارئ لدفع بيع مليارات الدولارات من الأسلحة إلى دول من بينها المملكة والولايات المتحدة، مشيرة إلى الحاجة إلى ردع أنشطة إيران “الخبيثة” في الشرق الأوسط.

ولأول مرة، قال مسؤولون أمريكيون أيضًا علنًا في مطلع الأسبوع: إنهم يعتقدون أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على الناقلات في الخليج وخط أنابيب في المملكة.