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أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على محافظات مكة حتى الثامنة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وقالت الأرصاد في تنبيه متقدم لها: إن هذه الحالة سوف تمتد من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل الطائف- العرضيات- رنية- تربة- ميسان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم، تنبيهًا بفرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل مكة، وأضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، وتربة، ورنية، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزور إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني للسلامة، خاصة التي يجب مراعاتها في الحالات المناخية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الدفاع الإلكتروني (هنا)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية.
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