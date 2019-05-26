شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشهد مكة خلال الأيام المقبلة انعقاد 3 قمم عربية وإسلامية وخليجية؛ قمتان طارئتان وقمة عادية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

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وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.

وقد تزينت شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث للترحيب بوفود الدول المشاركة.