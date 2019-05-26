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2019-05-26 فيديو.. تلاوة خاشعة من الشيخ ⁧ياسر الدوسري⁩ في صلاة التراويح بالحرم المكي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة في تلاوة خاشعة من الحرم المكي، رتل الشيخ ياسر الدوسري ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم أثناء صلاة التراويح بالحرم المكي.









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