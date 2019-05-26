هل يتوقف دعم حساب المواطن بعد تغيير الآيبان البنكي؟

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة وشروط تغيير الآيبان البنكي، موضحًا ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت خدمة العملاء ردًّا على مواطن يرغب في تغيير الآيبان بالقول: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًًا باسم مقدم الطلب.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

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ولفت إلى أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مايو سيتم التحقق منه ضمن دورة شهر يوليو.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).