الان تتابع “الصحة”: تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً إلى أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت “الصحة”، عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في “تويتر”، أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته على 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كيلو مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت إلى أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبيًا أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق وتين لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.
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