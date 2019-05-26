شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في أعمال تنسيق موقع «سوق الخليج 365» بـ 90 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

بدأت الهيئه العامه للسياحة والتراث الوطني في إعادة تصميم جادة سوق الخليج 365 ودعم البنية التحتية بجميع خطوط الخدمات، إذ تحوّل السوق منذ أسابيع إلى خلية نحل من عشرات المعدات الثقيله من شاحنات وشيولات، بدأت بتجريف كامل الجادة والمسطحات الخضراء السابقة والخيام والمعارض، وأكشاك الحرفيين وجميع المسطحات الخضراء ودورات المياه، ويتم الآن ردم وتسوية الجادة ضمن أعمال مشروع البنية التحتية.

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وعلمت "الخليج 365" أنه سيتم نقل البوابة الرئيسية شرقًا، لتكون على امتداد الجادة في نهاية جهتها الشمالية، فيما ستكون واحة الدول مكان معارض الجهات الحكومية سابقاً.

ووفق التصاميم فإن كل دولة سيكون لها جناحاً كاملاً، ومسرحاً لعرض فنونها وتراثها ومأكولاتها، وما تتميز به وتصل إلى 11 دولة، كما سيتم إعادة تصميم مسرح الفنون السابق ومعارض للإسر المنت والحرفيين والحرفيات، ومنطقة مخصصة للمطاعم للتنزيل، فيما سيعاد تصميم الجلسات العائلية.

وكانت "الخليج 365" نشرت في تقرير سابق، توجه هيئة السياحة والتراث الوطني لإعادة تصميم الجادة، كما يشهد المسرح الرئيسي، كما أعلنت عن الانتهاء من الإجراءات النظامية لترسية مشروع البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع العام للسوق، وترسيته على إحدى شركات الإنشاء لتنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام بالسوق، وتبلغ قيمته بنحو 90 مليون ومدته ثلاثة أشهر.