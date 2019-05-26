شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» تستعرض أبرز التحديات لرفع مستوى الحماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقاءاً موسعاً مع عدد من الجهات الحكومية والحيوية، اليوم (الأحد). وجرى خلال اللقاء استعراض الحالة الوطنية للأمن السيبراني، وأبرز التحديات والتوصيات لرفع مستوى الحماية من التهديدات السيبرانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأمن السيبراني» تستعرض أبرز التحديات لرفع مستوى الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.