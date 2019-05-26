شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير حائل» يدعو رجال الأعمال والشركات لحملة «كربة سجناء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

بعد نجاح حملة تفريج كربة السجناء بحائل للعام الماضي 1439هـ، وجه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتدشين حملة تفريج كربة لهذا العام 1440هـ، للمساهمة في الإفراج عن أكبر عدد من سجناء الدين، حيث تقام الحملة برعاية أمير منطقة حائل، الثلاثاء القادم 23 من شهر رمضان، بالغرفة التجارية الصناعية بحائل.

ودعت اللجنة عبر حملتها (تفريج كربة)رجال الأعمال والشركات وأفراد المجتمع لتفاعل الإنساني والإسلامي مع أسر السجناء الذين لا ذنب لهم فلنكن سنداً لهم.

وحث أمير حائل رجال الأعمال والبنوك والشركات وأفرادالمجتمع في المشاركة بالحملة داعياً الله بأن يجعل ذلك في ميزان اعمالهم.