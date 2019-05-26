شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمع الملك فهد» يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء، و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته، في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.