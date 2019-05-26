الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس. وتمت خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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