، "الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص ،

- 1/2
- 2/2
شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.
"الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-26
شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
03:56 PM
عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار "دمك صدقة"
شددت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، لافتةً أن المتبرع لمرة واحدة يسهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص.
وأوضحت الصحة عبر مقطع فيديو توعوي تحت شعار (دمك صدقة) نشرته على حسابها في تويتر أن الشخص إذا ما قرر التبرع فعليه اتباع عدد من الأمور، أبرزها ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة، وأن يكون وزنه أكثر من 50 كجم مع انتظام دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى أن يكون بصحة جيدة، وأنه لا يعاني من أي أمراض معدية، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 14-17 وعند النساء من 12- 14.
وأشارت أنه بعد التبرع بالدم لابد من الحرص على تجنب النشاط البدني ورفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات، مع ضرورة أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة خفيفة، وعند الشعور بالدوار يُنصح بالاستلقاء مع رفع القدمين والإكثار من شرب السوائل.
وتضمن الفيديو عددًا من الفوائد بالنسبة للمتبرعين بالدم، حيث ثبت طبياً أن التبرع بالدم يزيد من نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة، ويقلل الإصابة بأمراض القلب، ويزيد من نشاط الدورة الدموية.
ودعت وزارة الصحة إلى تحميل تطبيق "وتين" لمعرفة احتياج بنوك الدم القريبة ممن ينوي التبرع بالدم.
، "الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تبرعك بالدم لمرة واحدة يسهم في إنقاذ 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.