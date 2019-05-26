محمد بن مسعود - الدمام - بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.

مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-26 وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات. 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 Advertisements 03:04 PM بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3000 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.

، مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه