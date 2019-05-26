السعودية | رابطة العالم الإسلامي تنظم غداً المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال واللقاء التاريخي لإعلان “وثيـقة مكة المكرمـة”

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظم رابطة العالم الإسلامي غداً المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان “وثيـقة مكة المكرمـة”.

وثمن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى هذه الرعاية الكريمة، التي تأتي في إطار الدعم الكبير للعمل الإسلامي المشترك الذي يعمق من الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق الأهداف والتطلعات بما تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية إسلامية تعقد عليها الآمال.

وقال:” إن المؤتمر الدولي الذي يستمر أربعة أيام يحضره حشد كبير من أصحاب الفخامة والمعالي، والفضيلة العلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان “الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات”؛ معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش في المحور الثاني “المنهج النبوي وسطية واعتدال”، بالإضافة إلى موضوعات “القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي”، و”التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية”.

وأضاف معاليه ” إن المؤتمر سيناقش في محور “الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة”، موضوعي “الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي”، و”الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر”، إلى جانب مناقشة موضوعات: “الاختلاف وثقافة الاعتدال”، و”تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب”، ضمن محور “تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة”، فيما ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور “الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري”، الذي يتدارس المشاركون فيه قضايا التعدد الديني والتواصل الثقافي، والقيم المشتركة في العلاقات الدولية المعاصرة.

وبين الدكتور العيسى أن المؤتمر سيشهد إعلان “وثيقة مكة المكرمة”، سائلا الله تعالى أن يُجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وينفع بهما الإسلام والمسلمين.