السعودية | مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:53 مساءً, 26 مايو 2019 م
المناطق - واس
وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شعبان الماضي 1440هــ، ما مجموعة 1.470.546 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 600 نسخة من الأجزاء, و 1.450 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و 3000 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شعبان الماضي 1440هـ، وصل إلى 317.055.865 نسخة من مختلف الإصدارات.
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