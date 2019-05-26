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حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي يعلن موقفه من الإضراب العام بالسودان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي رفضه الإضراب العام في السودان المقر يومي غداً الثلاثاء والأربعاء من قِبل قوى التغيير والتي يعتبر الحزب من مكوناتها.
وطالب الحزب قي تصريحات اليوم الاثنين بإعادة تجميد نقابات المنشأ مؤكداً على حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري.
يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان، أعلنت أول أمس عن إضراب في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثُّر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها: إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل.
وشددت الحرية والتغيير على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ولفتت إلى أنه نتيجة “تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي”.
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