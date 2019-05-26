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العثور على مفقودي وادي السني.. أحدھما فارق الحیاة
متابعات الخليج 365 - أضم
أعلنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم الیوم (الأحد)، العثور على المواطنین المفقودين بوادي السني، بعد أن جرفتهما المیاه، أحدهما على بعد ٨٠٠ متر، وتم إنقاذه، والآخر على بعد ١٥كم، لكنه كان قد فارق الحیاة.
وكان الدفاع المدني في أضم، قد تلقى بلاغاً من مواطنين بشأن سيارة وقد جرفتها السیول بعد أن علقت بوادي العرج، فیما قامت الفرق الأمنیة بمباشرة العملیة؛ حیث عثرت على السیارة بعد أن طمرتها المیاه.
وواصلت فرق البحث والإنقاذ عملها، حتى عثرت على أحدهما على بعد أمتار قلیلة من السیارة وقد تعرَّض لإصابات طفیفة وتم نقله للمستشفى لإسعافه، فیما الآخر عُثر علیه فجر الیوم على بعد 15 كم وقد فارق الحیاة.
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