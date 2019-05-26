إنقاذ شاب احتجز في بئر مصعد بالأحساء

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الأحساء

تمكن فرق الدفاع المدني في الأحساء، اليوم الأحد، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر ٢٧ عاماً احتُجز بعد سقوطه في بئر مصعد بمبنى تحت الإنشاء في حي الجفر.

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تمت علمية الإنقاذ بمشاركة الهلال الأحمر؛ في إطار الدور الذي يقومان به في تقديم يد العون لكل من يحتاجها على وجه السرعة.