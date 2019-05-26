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إنقاذ شاب احتجز في بئر مصعد بالأحساء
متابعات الخليج 365 - الأحساء
تمكن فرق الدفاع المدني في الأحساء، اليوم الأحد، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر ٢٧ عاماً احتُجز بعد سقوطه في بئر مصعد بمبنى تحت الإنشاء في حي الجفر.
تمت علمية الإنقاذ بمشاركة الهلال الأحمر؛ في إطار الدور الذي يقومان به في تقديم يد العون لكل من يحتاجها على وجه السرعة.
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