الان تتابع “الجبير” يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس. وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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