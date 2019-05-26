تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 عبر بوابة ابشر … الشروط والمواعيد

تقديم وظائف الدفاع المدني 1440، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفق المؤهلات العلمية والشروط العامة المطلوبة، وكذلك الشروط الخاصة بكل رتبة، والتي يبدأ التقديم الالكتروني عبر رابط ابشر توظيف من الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 21 رمضان وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 رمضان 1440 هـ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ونقدم لكم من خلال هذه المقالة رابط تسجيل وشروط تقديم الدفاع المدني 1440.
شروط تقديم الدفاع المدني 1440
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ( الأصل والمنشأ).
- هذه الوظائف مقتصرة على الذكور.
- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.
- أن يجتاز اختبارات القبول.
- بالنسبة للعمر، أن يكون ما بين (17- 30) عام حسب بطاقة الهوية في موعد تقديم الطلب.
- بالنسبة للطول، يتطلب ألا يقل طوله عن 168 سم.
- تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.
- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة ووظيفة متاحة.
- أن يجتاز اختبارات القبول.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- عدم سابقة الحكم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوج بغير سعودية.
خطوات تسجيل وظائف الدفاع المدني 1440
- أولا يجب الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف الإلكترونى من هنا.
- ثم اختيار الوظيفة المطلوبة ( المديرية العامة للدفاع المدني).
- ثم الضغط على بحث.
- سيظهر لك رقم الوظيفة المتاحة للاختيار منهم.
- ثم الضغط على اسم الوظيفة.
- سوف يفتح صفحة بها شروط الوظيفة وبدء التسجيل بالضغط على الموافقة على الشروط.
- ثم تقديم الطلب.
- وهنا يتطلب كتابة البيانات الشخصية ( رقم الهوية- تاريخ الميلاد-الجنس- رقم هوية الأب).
- ثم الضغط على موافق.