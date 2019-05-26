شروط وأهلية “سند محمد بن سلمان” للزواج

شروط وأهلية سند محمد بن سلمان، أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان“، استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة “سند الزواج” للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريـال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10 آلاف مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريـال منذ انطلاق المبادرة، وكان البرنامج أعلن في الثاني من أبريل الماضي، صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة «سند الزواج»، يذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

وأكد البرنامج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام، ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة، إضافة إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

خطوات ورابط التسجيل

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زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان من هنا.

اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

إنشاء حساب وإدخال البيانات.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط وأهلية سند الزواج

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

أن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة.

وأن يكون الزواج الأول للرجل.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحدٍّ أدنى.

ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

إتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%.

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