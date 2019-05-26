صرف عطاء الدفعة الثالثة من سند محمد بن سلمان، أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان“، استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة “سند الزواج” للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريـال، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10 آلاف مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريـال منذ انطلاق المبادرة، وكان البرنامج أعلن في الثاني من أبريل الماضي، صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة «سند الزواج»، وذلك بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

يذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان“، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة، ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة، إضافة إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

شروط التقدم للحصول على «سند الزواج»

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

أن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة.

وأن يكون الزواج الأول للرجل.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحدٍّ أدنى.

ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

إتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%.

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