شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترفع الحظر عن استيراد «البصل المصري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد البصل من مصر، بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ، بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالمياً من متبقيات المبيدات.

وأوضحت الوزارة أن صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عدداً من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.