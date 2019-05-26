محمد بن مسعود - الدمام - نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"الخليج 365": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية". شقيق الفنان خالد سامي لـ"الخليج 365": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر بدر العتيبي الخليج 365 2019-05-26 نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"الخليج 365": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية". 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 Advertisements 02:32 PM نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"الخليج 365": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية". ، شقيق الفنان خالد سامي لـ"الخليج 365": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر ،

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