الأرصاد تحذر: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على 6 مناطق

أعلنت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة، حالة طقس اليوم الأحد، حيث توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس هذه تمتد لتشمل مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

ولفتت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.