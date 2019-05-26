إطلاق نار وآثار شاص تقود لضبط صيادين بـ محمية الوعول.. ومفاجأة عن مكان إخفاء سلاحهم

قادت آثار سيارة من نوع “جيب شاص” موديل 16، وأصوات إطلاق نار، القوة الأمنية في محمية الوعول بحوطة “بني تميم”، إلى ضبط صيادين مخالفين.

وبحسب “سبق”، أثناء قيام مشرف عام قوة الحمايه بمحمية الوعول بجولة ميدانية وبرفقته ثلاثة من أفراد قوة الحماية، اتضح دخول أثر سيارة إلى شعيب الخضر بمحافظة الحريق.

وبعد تقصي الأثر تم مشاهدة السيارة من نوع جيب شاص موديل 16 وسماع صوت بندق على الماء بآخر شعيب الخضر.

وانتظرت القوة عند سيارة المخالفين؛ إذ حضر شخصين يحملان “درابيل” ناظور وكاميرا تصوير احترافي من نوع كانون، وبعد أخذ أقوالهما، كشفا عن مفاجأة، وهي أنهما أخفيا سلاحهما في “الجبل”.