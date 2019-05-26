تعليم نجران يدعو منسوبيه للتسجيل ببرامج التدريب الصيفي

يستهدف بناء مهارات وظيفية وتحسين المخرجات التعليمية
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، منسوبيها للتسجيل ببرامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية داخل المنطقة وخارجها في عدد من المجالات والبرامج، الهادفة إلى تنمية وتطوير مهاراتهم.
وأوضحت الإدارة أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://str.t4edu.com،
وذلك عن طريق الدخول بنظام نور، في مراكز التدريب في كل من نجران ومحافظتي حبونا، ويدمه.
ويهدف البرنامج إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتحسين المخرجات التعليمية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.
وتتضمن البرامج القيادة المدرسية، ومناهج وطرق التدريس، والتوجيه والإرشاد والتربية الخاصة، والتعليم الإلكتروني، والنشاط والعلوم، والطفولة المبكرة، إضافة إلى اللغة الصينية والاختبارات الدولية وعدد من المجالات الأخرى.
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