«الأمن السيبراني» يطلق برنامج «طويق التعاوني» للتدريب

يشترط التفرغ ويشمل الخريجين وغير الخريجين
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إطلاق برنامج «طويق التعاوني» لرفع الطاقة الاستيعابية للجهات وتحسين مخرجات التدريب، للخريجين وغير الخريجين، عبر توفير خطط ومناهج تدريبية فعَّالة.
وأضاف الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، أن شروط التحاق «غير الخريجين» بالتدريب تشمل: «أن يكون المتدرب منتهيًا من دراسة جميع المقررات، والموافقة على اعتبار التدريب إلزامي للتخرج من الجامعة، مع التفرغ تمامًا أثناء فترة التدريب، فضلًا عن الالتزام بجميع تعليمات مشرفي البرنامج». وتابع الاتحاد أن شروط تدريب الخريجين تشمل، التفرغ تمامًا أثناء فترة التدريب، والالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين، منوهُا بأن التسجيل في التدريب من خلال الرابط اضغط هنا
وأشار الاتحاد إلى أنه في حالة اختيار المتدرب للانضمام إلى برنامج «طويق التعاوني»، يتم التواصل معه خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على إلحاقه.
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