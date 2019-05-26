بالصور والأسماء.. متسابقو «قناديل رمضانية» يحصدون جوائز بـ 30 ألف ريال

نظَّمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف، حفل ختام فعاليات برنامج قناديل رمضانية، وتوجت خلاله الفائزين بمسابقات قناديل بتسليمهم جوائز نقدية بلغت أكثر من ٣٠ ألف ريال.

وانطلقت فعاليات البرنامج برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبدعم من شركة دروازة المحدودة من الرابع وحتى 19 رمضان، فيما شملت جوائز التكريم مسابقات «الشعر النبطي، والإلقاء، وتويتر، والفن التشكيلي لرسم لوحة لولي العهد».

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته وتشريفه لإحدى ليالي قناديل رمضانية، وللشركة الداعمة، مضيفًا أن البرنامج حقق تطلعات العاملين فيه بتنظيم العديد من الأنشطة المنبرية وورش العمل المتخصصة في الفنون والمعارض المشاركة؛ استثمارًا لأوقات الشباب والفتيات والأسرة في ليالي شهر رمضان المبارك.

وتوّج العيسى الفائزين والفائزات في المسابقات، وكان أولها مسابقة أفضل قصيدة نبطية عن شهداء الوطن، وشارك في تحكيم الأعمال المشاركة، الأديب عبدالرحمن بن إسماعيل الدرعان والشاعر محمد بن سالم الوديعة والشاعر مهند العشيش الخالدي، وحقق المركز الأول نايل حياة الشراري وحصد جائزة قدرها ألفي ريال، والثاني سيف النعيم الشراري بجائزة قدرها ألف و٥٠٠ ريال، والثالث طارق عطالله الرويلي بجائزة قدرها ألف ريال.

Advertisements

وفي مسابقة الإلقاء والتي نظمت لها أربع جولات متفرقة وحكّمها: خالد بن عبدالرحمن العيسى، وعبدالرحمن البراهيم، وخليل السعران، وحقق المركز الأول فيها أنس نواف الربيع بجائزة خمسة ألاف، والثاني عبدالله عبدالعزيز الجوير بجائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال، والثالث عبدالرحمن صبحي الجوير بجائزة قدرها ألفي ريال.

وفي مسابقة تويتر والتي استهدفت منطقة الجوف، حكّم المشاركات فيها: خالد بن عبدالرحمن العيسى، وعبدالرحمن البراهيم، وفاز بالجائزة مضيان بن فياض البيالي وحصل على مبلغ قدره ألفي ريال.

وفي المسابقة الكبرى المعلنة للفنون التشكيلية حول تنفيذ لوحة فنية لولي العهد، بدعم من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تنافس ٢٧ فنانًا وفنانة من منطقة الجوف، وحكّم الأعمال المشاركة كلًّا من: الفنانين ضياء عزيز ضياء، وهشام بنجابي، ومحمد الرباط، وحصدت الجائزة لوحة الفنانة التشكيليلة هديل بنت محمد اللحيدان، وحصلت على جائزة نقدية قدرها 15 ألف ريال.

عقب ذلك توّج العيسى المشاركين والمشاركات في ورش عمل الفنون التشكيلية والخط العربي، والفرق التطوعية، ومنسقي اللجان، والشعراء المشاركين، مقدمًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة طيلة أيام البرنامج.