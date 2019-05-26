بالصور.. نائب أمير حائل يؤدي صلاة الميت على شهيدي سيول العارض

أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين، بعد صلاة عشاء أمس السبت؛ صلاة الميت على شهيدي الواجب النقيب عادل بن علوان الجبرين، والعريف مفرح بن بريكان الشمري، بعد استشهادهما غرقًا أثناء أدائهما واجبهما في إنقاذ المواطنين بمركز شني إثر السيول القوية التي وقعت بالعارض.

وعقب الصلاة على الشهيدين بجامع برزان بمدينة حائل، تلقى الأمير فيصل بن فهد التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدي الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة حائل، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وكذلك تعازي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لأسرة وذوي الشهيدين، معربًا عن تعازيه لذوي الشهيدين، مؤكدًا، ووقوفه معهم، وأن المصاب مصاب الجميع، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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كما نقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لأسرتي الشهيدين سائلًا الله –تعالى- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيدين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنيهما.

ورافق نائبَ أمير منطقة حائل، قائدُ لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالقصيم اللواء محمد عواض الجعيد، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد، ومديرو القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين.