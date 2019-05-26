توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من رمضان

بدأت لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة، اليوم الأحد، توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن، طوال العشر الأواخر من رمضان المبارك؛ وذلك بتوجيه من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بدأت الليلة توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، في الساحات ومحطات انتظار الحافلات.

وأضافت إمارة مكة أن توزيع وجبات السحور سيستمر طوال العشر الأواخر من رمضان، وبمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

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يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل مساء أمس السبت، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة؛ لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير الأمن العام الفريق الأول خالد الحربي، والمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وعدد من المسؤولين.

