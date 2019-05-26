السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة



عرعر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأه سموه خلال الاستقبال، بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

وأعرب العميد العتيبي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة, سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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13:50ت م

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