السعودية اليوم / حديقة أميرة طرابلسي تحتضن أبناء حي القريات



جدة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

احتضنت حديقة أميرة طرابلسي العامة التابعة لأصدقاء حدائق جدة اجتماع أهالي القريات على مائدة الافطار الرمضانية ضمن مبادرة أصدقاء حدائق جدة السنوية في شهر رمضان المبارك " فطورنا يجمعنا في حديقتنا" .

وتأتي هذه المبادرة التي تجاوز حضورها أكثر من 1500 شخص من أبناء الحي, حرصاً من أصدقاء حدائق جدة منذ أنشائها للحدائق على تجمع الجميع في جو تسوده الألفة والمحبة وتشجيع التعاون بين أبناء المجتمع.

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12:44ت م

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