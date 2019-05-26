السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل



الخليل 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأصابت عددًا آخر بحالات اختناق، عقب إطلاقها قنابل الغاز بغزارة أثناء مداهمة البلدة.

من جانبه أكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من مهند محمد عبد الحميد أبو ماريا، وعلاء صادم عادل الصليبي ، وياسر جهاد علي أبو ديه ، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

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12:21ت م

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