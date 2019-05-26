

بروكسل 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

بدأ الناخبون البلجيكيون بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية، التي تجري بالتوازي مع انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويشارك في الانتخابات أكثر من ثمانية ملايين شخص، لاختيار150 عضوًا في البرلمان الاتحادي في بروكسل, بالإضافة إلى اختيار ممثلين إقليميين.

وتجري الانتخابات البلجيكية في يوم الانتخابات الأوروبية نفسه التي ستجدد تركيبة البرلمان الأوروبي الذي يضم 751 عضوا وتفتح المجال لإعادة هندسة مجمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

// انتهى //

11:55ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الناخبون في بلجيكا يتجهون إلى مراكز الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.