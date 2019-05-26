السعودية اليوم / الأمطار ترفع منسوب المياه في سدود بيشة



أبها 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

أدى هطول الأمطار وجريان الأودية بمحافظة بيشة ومراكزها منذ مطلع الشهر الكريم إلى ارتفاع منسوب المياه في السدود، إذ بلغ ارتفاع المياه في سد الملك فهد ٤٤:٤٥م، وسد تباله ٢٢:٨٥م، وسد هرجاب ١١م، وسد قطبه ١٤م، وسد مسكه ٦م.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني أن الأمطار التي تشهدها المحافظة تساهم بشكل كبير في زيادة كمية المياه الجوفية التي تنعكس بدورها على الإنتاج الزراعي والاستفادة منها في ري النخيل والمحاصيل.

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10:57ت م

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