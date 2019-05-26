

ياوندي 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

يشهد مركز خادم الحرمين الشريفين في مدينة ياوندي بالعاصمة الكاميرونية والذي يعد أكبر مركز إسلامي في الكاميرون عقد سلسلة من الدروس العلمية التى يلقيها موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان الشيخ أحمد بن مناحي الدلبحي، بحضور جمع غفير من طلبة العلم ورواد المعرفة، طيلة أيام وليالي الشهر الكريم من العام الجاري 1440هـ .

وتركزت الدروس على شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وشرح كتاب التوحيد، إلى جانب عقد عدد من المحاضرات والإجابة عن استفسارات المصلين فيما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات والجوانب الفقهية .

وتأتي هذه الدروس في إطار البرامج العلمية المصاحبة لبرنامج الإمامة في رمضان الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إماماً من حفظة كتاب الله ومن طلبة العلم المتميزين، بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

// انتهى //

09:54ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دروس رمضانية في أكبر مركز إسلامي بالكاميرون يلقيها موفد الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.