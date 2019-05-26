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فيديو .. الوليد بن خالد يحرك رأسه في الاتجاهين بعد غيبوبة 14 عاماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو يظهر قيام الأمير الوليد بن خالد بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وبالعكس، في مقطع برز على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد إحياء أمال إفاقة “الأمير النائم” من غيبوبته التي امتدت لـ14 عاماً.
وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق على مقطع الفيديو: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر”.
يذكر أن الأمير وليد بن خالد تعرض لحادث مروري العام 2005 ودخل في غيبوبة منذ ذلك الوقت.
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