السعودية | "مخالفة الذوق العام" تدخل حيز التنفيذ في السعودية

شكرا لقرائتكم "مخالفة الذوق العام" تدخل حيز التنفيذ في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخلت السبت، لائحة المحافظة على الذوق العام في السعودية حيز التنفيذ، وفرض الغرامات الرادعة للمتجاوزين، وبموجبها ستفرض السلطات المعنية غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام، في الوقت الذي رحب بذلك المجتمع السعودي كثيرا.

ومن أبرز المخالفات، ارتداء لباس غير محتشم أو حمله صورا أو عبارات تسيء للذوق العام، وكذلك حظر الكتابة أو الرسم على الجدران، مما ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن.

وسمحت اللائحة بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة، لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات ومبالغ المخالفات، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة.

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إلى ذلك، تفاعل المغردون بتدشين وسم #المحافظة_على_الذوق_العام ، حيث قال أحدهم: "خطوة رائعة لضمان المحافظة على سلامة وأمن المجتمع من التصرفات التي تشوش على مرتادي الأماكن العامة، هذا النظام ينطلق من #رؤية_المملكة_2030 والتي تهدف لبناء مجتمع حيوي".

وأكد الكاتب الصحافي سلمان الشريدة أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة #المحافظة_على_الذوق_العام خطوة مهمة لحظر المخالفات الذوقية سواء بالسلوكيات الخادشة أو الألفاظ المسيئة أو المظهر العام، وتأكيداً على احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة، والتي تشمل العالم الافتراضي".

ومن أبرز المخالفات التي تضمنت اللائحة:

• يمنع من يرتاد الأماكن العامة من الإساءة.

• احترام الثقافة والتقاليد السعودية.

• منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق العام.

• حظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصاً لذلك.

• يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين أو إخافتهم وتعريضهم للخطر.

• الشروع بالتنسيق بين الداخلية والسياحة وتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات.

• الغرامات لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وتهدف اللائحة إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، والحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر.