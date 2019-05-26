رابط التقديم على الدفاع المدني 1440 “أبشر وظائف”| برقم الهويه الوطنيه “بوابة...

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم رابط التقديم على الدفاع المدني وكافة الأخبار المتنوعة التي تخص نتائج الأمن العام المبدئية 1440، ونتعرف على الرابط المباشر المتاح من قبل وزارة الداخلية، بوابة أبشر للوظائف للتقديم على وظيفة الدفاع المدني، ونتابع الشروط الخاصة بذلك والأوراق الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من وقت للثاني، تابع الأخبار الهامة، ونتابع المزيد.

يمكنكم الإطلاع المبدئي عن النتائج عبر رابط موقع أبشر للتوظيف، الرابط المباشر عبر وزارة الداخلية، وناشدت الوزارة الجميع الحضور بعد طبع الإستمارة المبدئية من الموقع، وبها رقم الطلب الخاص بكم وأصل الهوية الوطنية، وتم الإعلان عن النتائج، وفي انتظارالتسجيلات، ونتابع الرابط الخاص بالإستعلام، ونرحب بكل جديد عبر التعليقات ونسعى لنقل كل جديد.

Advertisements

نتابع وظائف ورابط التقديم على الدفاع المدني عبر هذا الرابط، يمكنكم الإطلاع على النتائج عبر إدخال البيانات الآتية:

رقم الهويه الوطنية

تاريخ الميلاد

الجنس

الحالة الإجتماعية

رقم هوية الأب

رقم الوظيفة

الأوراق المطلوبة بصحبة المقبول مبدئيًا هي نموذج القبول، والبطاقة الشخصية، وصورة من كارت العائية، أصل شهادة الثانوية العامة، صورة من إختبار القدرات العامة، وست صور شخصية، ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة، حول النتائج المبدئية للقبول بالأمن العام لوظيفة جندي.

نتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الهامة حول رابط التقديم على الدفاع المدني