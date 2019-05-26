السعودية | مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 6 دول في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:24 صباحًا, 26 مايو 2019 م المناطق - الرياض فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ست من الدول ال21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبًا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات.

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