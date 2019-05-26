إندونيسيا ترفع القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤول بوزارة الاتصالات في إندونيسيا أن السلطات رفعت أمس قيوداً مؤقتة فرضتها على بعض منصات التواصل الاجتماعي بهدف منع نشر الأخبار الكاذبة خلال أعمال عنف نشبت أخيراً في ما يتعلق بالإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية.

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وأضاف صامويل أبريجاني بانرابان، المدير العام لإدارة تطبيقات المعلومات في الوزارة، في مؤتمر صحفي أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عادت للعمل بشكل طبيعي. وتم فرض تلك القيود يوم الأربعاء بعد نشوب أعمال شغب في العاصمة عقب احتجاجات على فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة في اقتراع جرى الشهر الماضي.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 900 مع تحول تجمعات للاحتجاج نظمها مؤيدو المرشح الرئاسي المهزوم برابو سوبيانتو إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة.