حساب المواطن يوضح المقصود بفقد الأهلية وآلية إثبات الحالة

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن حالات فقد الأهلية والمقصود بها، حيث أوضح أن فاقد الأهلية هو من كان “معتوهاً أو مجنوناً أو صغيراً غير مميز”.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعوائل أسر فاقدي الأهلية لتقديم المستندات التي تؤكد حالتهم.

التسجيل مستمر

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

يذكر أن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

شروط الأهلية

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.